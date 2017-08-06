نورة القحطاني تفوز بالسيارة الخامسة بمهرجان أبها للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

نورة القحطاني تفوز بالسيارة الخامسة بمهرجان أبها للتسوق
أعلن مدير مهرجان أبها للتسوق الأستاذ إبراهيم بن محمد الجار الله وبإشراف الغرفة التجارية الصناعية بأبها فوز نورة مسفر القحطاني من مدينة خميس مشيط بالسيارة الخامسة والمقدمة من إدارة المهرجان .
هذا وأبدت القحطاني سعادتها بهذا الفوز ، وأنها لم تكن تتوقع حيث أنها لم تضع إلا كوبوناً واحداً باسمها ، ولكن الحظ وقف بجانبها هذه المره .
من جانبه قدم مدير المهرجان إبراهيم الجار الله تبريكاته للفائزة ، وأضاف أن المتبقي من الجوائز الكبرى هي ثلاث سيارات وفي حال تم تمديد المهرجان سوف يتم زيادة عدد السيارات تقديراً لزوار مهرجان أبها للتسوق .
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4455 ] نشر منذ 16 دقيقة
ماشاء الله الف مبروك