نورة القحطاني تفوز بالسيارة الخامسة بمهرجان أبها للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أعلن مدير مهرجان أبها للتسوق الأستاذ إبراهيم بن محمد الجار الله وبإشراف الغرفة التجارية الصناعية بأبها فوز نورة مسفر القحطاني من مدينة خميس مشيط بالسيارة الخامسة والمقدمة من إدارة المهرجان .

هذا وأبدت القحطاني سعادتها بهذا الفوز ، وأنها لم تكن تتوقع حيث أنها لم تضع إلا كوبوناً واحداً باسمها ، ولكن الحظ وقف بجانبها هذه المره .

من جانبه قدم مدير المهرجان إبراهيم الجار الله تبريكاته للفائزة ، وأضاف أن المتبقي من الجوائز الكبرى هي ثلاث سيارات وفي حال تم تمديد المهرجان سوف يتم زيادة عدد السيارات تقديراً لزوار مهرجان أبها للتسوق .