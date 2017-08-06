بالصور.. تعرف على المواطن الذي قتلته زوجته طعنا في محايل عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمواطن على بن عبده معدي – يبلغ من العمر 56 عاماً- والذي قتل على يد زوجته اليمنية طعنا فجر أمس السبت، في منزله بحي الضرس شرقي محافظة محايل عسير.

وكان معدي، الرئيس السابق لقسم تعليم الكبار بمحايل عسير، لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى محايل عسير، بعد أن كشف زوجته هي من قتلته، لتلقي شرطة عسير القبض عليها في وقت لاحق وتضبط أداة الجريمة.

وتعود الصور الملتقطة لمعدي لشهر شوال من عام 1435 هـ، في حفل التكريم الذي أقامته له إدارة التعليم بمحايل، بمناسبة تقاعده بعد 37 عاما قضاها في الحقل التعليمي.