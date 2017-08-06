بالصور.. تعرف على المواطن الذي قتلته زوجته طعنا في محايل عسير - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. تعرف على المواطن الذي قتلته زوجته طعنا في محايل عسير
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمواطن على بن عبده معدي – يبلغ من العمر 56 عاماً- والذي قتل على يد زوجته اليمنية طعنا فجر أمس السبت، في منزله بحي الضرس شرقي محافظة محايل عسير.
وكان معدي، الرئيس السابق لقسم تعليم الكبار بمحايل عسير، لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى محايل عسير، بعد أن كشف زوجته هي من قتلته، لتلقي شرطة عسير القبض عليها في وقت لاحق وتضبط أداة الجريمة.
وتعود الصور الملتقطة لمعدي لشهر شوال من عام 1435 هـ، في حفل التكريم الذي أقامته له إدارة التعليم بمحايل، بمناسبة تقاعده بعد 37 عاما قضاها في الحقل التعليمي.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12013 ] نشر منذ 1 ساعة
المهم السبب لارتكاب زوجته اليمنيه جريمة القتل
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 422 ] نشر منذ 58 دقيقة
سددتلة بو يمن واحد صفر
رعد[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 49 دقيقة
لكل اجل كتاب -كانت سبب-
X[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 42 دقيقة
هذا جزاء اللي يترك بنات بلده ويختار الاجنبيات الغريبات اللي يطمعون في امواله !
alfahd42[ عدد التعليقات: 10071 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يرحمه برحمته