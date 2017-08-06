السيطرة على حريق في ٤ مواقع لمزارع الحبوب وحي الرحيبيين بالجوف - صحيفة صدى الالكترونية

فواز الرويلي(صدى):

أفاد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، بحدوث حريق في 4 مواقع بمحافظة دومة الجندل دون حدوث أي إصابات أو حالات وفاة.

وأوضح الرويلي، أن الدفاع المدني قد استقبل البلاغ في تمام الساعة (٢٣:١٥) من مساء أمس السبت، يفيد بوجود حادث حريق بأربعة مواقع لمزارع الحبوب وحي الرحيبيين ، و على الفور تحركت فرق الدفاع المدني اللازمة ، و عند وصولها تبين أن الحريق يتبع لمزارع الحبوب وحي الرحيبيين ؛ و قد تمت السيطرة على الحريق و لله الحمد و منع إمتداده وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات لله الحمد.

وشارك في الحادث إلى جانب فرق الدفاع المدني فرق من البلدية و فرع وزارة المياة بالمحافظة و فرق من الدوريات الأمنية والمرور.

و حذر الدفاع المدني في سياق متصل المواطنين من اهمال المخلفات الزراعية و بقايا الحشائش و الأشجار ، كما يأمل من الأخوة المزارعين الاهتمام والعناية بمزارعهم والتعامل معها بالطرق الزراعية الصحيحة وإزالة بقايا المخلفات الزراعية وعدم تكدسها داخل المزرعة مع تمنياته بالسلامة للجميع.