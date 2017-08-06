الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان ، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج،من متر إلى مترين وحالة البحر،متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف،حالة البحر خفيف الى متوسط الموج.