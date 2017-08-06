أمريكا توقف البحث عن جنود مفقودين قبالة الساحل الشرقي لأستراليا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية، عمليات البحث عن ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية الذين فُقدوا بعد تحطم طائرتهم في البحر قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.

وأفادت قوات مشاة البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، بأنها حولت عملياتها إلى جهود انتشال قد تستغرق أشهرًا عدة بالتنسيق مع قوة الدفاع الأسترالية، مبينةً أنها أخطرت عائلات المفقودين الثلاثة بهذا الإجراء.

وأوضحت أنه تم إنقاذ 23 فردًا آخرين كانوا على متن طائرة من طراز ام في-22 أوسبري.