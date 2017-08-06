جامعة جازان تعلن إنشاء نافورة وبحيرة صناعية بتكلفة 170 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

أعلنت جامعة جازان، الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء نافورة مائية وبحيرة صناعية في مدينتها الجامعية بتكلفة 170 مليون ريال.

وأوضحت الجامعة أن المشروع عبارة عن بحيرة صناعية تعتمد على طاقة المد والجزر تشكل مظهرا جماليا، ويحتوي على قناة شمالية بطول 800 متر وقناة جنوبية بطول 900 متر، وبحيرة قطرها 240 مترا، بالإضافة إلى كباري للمشاة.

وأضافت أن المشروع يشمل إنشاء نافورة يبلغ ارتفاعها ما بين 140 إلى 200 متر، بخلاف 36 إضاءة ديكورية تعكس جمال النافورة التي ستشاهد من كل أحياء جازان، مشيرة إلى أنها تعتزم إطلاق النافورة المائية خلال الأسابيع المقبلة.

وأبدى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، استغرابهم من التكلفة التي اعتبروها عالية جدا لتنفيذ مشروع كهذا في الجامعة بدلا من إنفاقها على التطوير وحل بعض المشاكل التعليمية التي يواجهها الطلاب، في الوقت الذي دافع البعض عن مشروع الجامعة، مشيرين إلى أن وجود مناظر جمالية داخل المدينة الجامعية أمر إيجابي، واصفين الهجوم على المشروع باعتبار أن تكلفته مرتفعة غير دقيق.