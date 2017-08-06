الفنانة مروة محمد ترد على منتقدي مسلسل " غرابيب سود " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

اعتبرت الفنانة والإعلامية مروة محمد، أن الذين انتقدوا دور الممثلات الخليجيات في مسلسل ” غرابيب سود ” الذي عرض في رمضان الماضي، لم يفهموا قصته ومساهمته في فضح تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت مروة، أن الهجوم على المسلسل غير مبرر، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تقييم مشاركتها فيه، وستوكل الأمر إلى الجمهور، مؤكدة أن مشاركتها في المسلسل بمثابة إضافة قوية لها، كونه عملاً عربياً مشتركاً، وعملاً ضخماً من إنتاج قناة “mbc”، ولن تستطيع المشاركة في عمل أقل منه مستوى.