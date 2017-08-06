باحثون: يجب تغيير " إسفنجة " غسيل الصحون كل أسبوع - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكد باحثون في جامعة فورتفاغن الألمانية، ضرورة استبدال ” إسفنجة ” غسيل الصحون في المطبخ كل أسبوع وعدم الاحتفاظ بها أكثر من ذلك، لاحتوائها على كمية كبيرة من الجراثيم الضارة.

وأوضح الباحثون، في دراسة بدورية علمية، أنهم أجروا فحصا لـ 14 إسفنجة جمعت من منازل في ألمانيا، بالإضافة إلى 7 إسفنجات جديدة تم شراؤها، وعثروا على نحو 362 نوعاً مختلفاً من الجراثيم المسببة للأمراض، كما وجدوا أيضاً مليارات الجراثيم في مساحات صغيرة لا تتعدى بوصة واحدة.

وأضاف الباحثون أنهم حاولوا التخلص من تلك الجراثيم بعدة طرق مثل تسخينها داخل الفرن أو الميكروويف أو داخل غسالة الأطباق أو غسالة الملابس، لكن كل تلك الطرق لم تجد نفعاً، حيث بقيت أعداد كبيرة داخل الإسفنجة، مشددين على ضرورة تغيير الإسفنجة مرة كل أسبوع، وفي حال وجود حاجة تمنع التخلص منها، فيجب غسلها في غسالة الملابس بدرجة حرارة مرتفعة مع إضافة منظف ومبيض، واستخدامها في مكان آخر غير المطبخ كالحمام مثلاً.