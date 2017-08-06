 القبض على المتهمة بقتل زوجها في محايل عسير - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 6

    أغسطس

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القبض على المتهمة بقتل زوجها في محايل عسير

القبض على المتهمة بقتل زوجها في محايل عسير
محمد بن طحيطح(صدى):

أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد دباش، أنه تم القبض على المتهمة بقتل زوجها، وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.
وكشفت مصادر عن تفاصيل جديدة حول القضية، موضحة أن الجانية يمنية الجنسية، وأن المجني عليه تزوج بها حديثاً، وكان يتردد على الجهات المعنية لتوثيق عقد النكاح بها.
وأوضحت أن المواطن يدعى على بن عبده معدي – يبلغ من العمر 56 عاماً-، وتقاعد مؤخراً بعد أن أمضى 37 عاماً بالحقل التعليمي، وكان يعمل رئيساً سابقاً لقسم تعليم الكبار بمحايل عسير، وكان قد كُلّف بالإشراف على التربية الخاصة عام 1420هـ، وكلف منسقاً وعضواً للمنتدى الوطني للتعلم للجميع 1427هـ.
يذكر أن قسم العناية المركزة بمستشفى محايل عسير العام، استقبل مواطنا به طعنات في رقبته، وقال قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة إن زوجته هي من قتلته.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 8982 ] نشر منذ 3 ساعات

يارب لك الحمد والله فرحتونا بهيك خبر 😍😍😍😍😍
وجعل خبر قصاصها قريب يارب 💜

[ عدد التعليقات: 31435 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
.. الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,

,, ويش اللي حادها على الفعل الشنيع ؟؟

,, لاتكون حوثيه واغروا صدرها الطواغيت ؟؟

,, وبعدين ويش حاد هاالآدمي يتزوج من اليمن .. خصوصاً بعدما انكشفت الأقنعه..؟

,, مانقول إلا مقدر ومقسوم ,,

[ عدد التعليقات: 31435 ] نشر منذ 2 ساعتين

انتبهي يااخت اسماء تهوبين صوب بيتهم ,,

,, ماودنا نفقد عزيزة مثلك ,,

[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويغفر له-عندك الجمال في عسير طب واختار- بس عاد لقمه انكتبت وانقطعت-

[ عدد التعليقات: 12013 ] نشر منذ 56 دقيقة

يعني مثل ما توقعت البارحه ان الزوجه صغيره واحتمال اهلها باعوها له وقبضو الثمن وهي غير راضيه بهذه الصفقه فقررت التخلص منه . الله يرحمه عمره 56 سنه ايش يبي بالزواج بوحده صغيره

[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 6 دقائق

المصا ئب الله يكفينا واحد يقتل ابوه واب يبى يقتل ولده بجيزان واحده تقتل زوجها الله يكفينا واياكم شر المصائب هذى خلا ل ايام بس

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