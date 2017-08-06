القبض على المتهمة بقتل زوجها في محايل عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد دباش، أنه تم القبض على المتهمة بقتل زوجها، وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.

وكشفت مصادر عن تفاصيل جديدة حول القضية، موضحة أن الجانية يمنية الجنسية، وأن المجني عليه تزوج بها حديثاً، وكان يتردد على الجهات المعنية لتوثيق عقد النكاح بها.

وأوضحت أن المواطن يدعى على بن عبده معدي – يبلغ من العمر 56 عاماً-، وتقاعد مؤخراً بعد أن أمضى 37 عاماً بالحقل التعليمي، وكان يعمل رئيساً سابقاً لقسم تعليم الكبار بمحايل عسير، وكان قد كُلّف بالإشراف على التربية الخاصة عام 1420هـ، وكلف منسقاً وعضواً للمنتدى الوطني للتعلم للجميع 1427هـ.

يذكر أن قسم العناية المركزة بمستشفى محايل عسير العام، استقبل مواطنا به طعنات في رقبته، وقال قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة إن زوجته هي من قتلته.