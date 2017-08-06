7 عوامل تراهن عليها إحدى الجاليات لإعاقة توطين البقالات - صحيفة صدى الالكترونية

7 عوامل تراهن عليها إحدى الجاليات لإعاقة توطين البقالات
كشفت مصادر، عن جوانب من نقاشات مسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بشأن كيفية مواجهة تكتلات إحدى الجاليات الآسيوية المسيطرة على قطاع البقالات ومحلات التموينات، في ظل العوامل التي يراهنون عليها لفشل توطين البقالات.
وأوضحت المصادر، أن مناقشات مسؤولي الوزارة أكدت وجود جمعيات وتكتلات غير معلنة لهذه الجالية بغرض تسيير السوق، والتعامل مع الأنظمة والقوانين المستجدة في المملكة، مشيرة إلى أن مسؤولا في الوزارة بعث برسالة إلى مجموعة خاصة بقيادات الوزارة، لخّص من خلالها 7 نقاط تعول عليها الجالية المسيطرة على قطاع البقالات؛ لإعاقة برنامج توطينه.
وأضافت المصادر أن المسؤول ذكر في رسالته أن الجالية المسيطرة على السوق تراهن على صعوبة عمل السعوديين من صلاة الفجر وحتى الساعة 12 من منتصف الليل، معتبرين أن ذلك سيشكل أكبر العوائق، أما ثاني العقبات فتتمثل في عدم الجدوى المالية من توظيف عشرات الآلاف من السعوديين، وثالثها اعتقادهم بعدم قدرة السعودي على العمل لمدة 7 أيام في الأسبوع بدون إجازات، وفقا لصحيفة الحياة.
وأكدت أن الجالية الآسيوية تعتقد أن السعوديين غير قادرين على تقديم بعض الخدمات، ومن ذلك توصيل الطلبات للمنازل، كما تراهن على عدم وجود العدد الكافي من منافذ البيع التي من الممكن أن تعوض أي خلل قد ينشأ جراء فرض نظام سعودة البقالات، إذ لا يتجاوز عدد ” السوبر ماركت والهايبر ماركت ” الـ٧٠٠ في جميع أنحاء المملكة، في مقابل أكثر من ٤٠ ألف بقالة.
وأشارت المصادر إلى أن الجالية المسيطرة تعول على افتقاد السعوديين إلى الخبرات الكافية والمهارات اللازمة لإدارة النقد؛ لسداد المشتريات في مواعيدها، ثم عدم توافر خاصية البيع بالآجل لصاحب البقالة السعودي لعدم وجود علاقات تخدمه في السوق.
الجنوب[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة
ماراح نشتغل 7 ايام من الفجر الى الساعه 12 شوفو لنى وظايف تلبي احتجاتنى
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1807 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب الاقرار ان وجهة نظرهم فيها نسبة كبيرة من الحقيقة , فالمواطن لن يتحمل الضروف التي تتحملها هذه الفئة من طول فترة العمل ومحدودية الدخل والجهد العضلي وغلاسة ونزق بعض الزبائن ونظرتهم الدونية الى من يعملون في هذا المجال وطبعا سنزعم ان مانقوله مخالف للواقع والحقيقه واننا صفوة خلق الله في ارضه — الان ناخذ ساتر
الواقع[ عدد التعليقات: 4909 ] نشر منذ 41 دقيقة
البقالة جهد خرافي ودخل بالهلل والربح في كامل الكرتون بالحبة ولو سرقة او أتلفت لاصبح يبيع كامل الكرتون بخساره عمل البقالات وربما يأتي يوم قريب لن تجد اي محل مواد غذائية ومن اجل غرض بسيط تذهب كيلووات الامتار غير ان البقالات الحالية تدر دخلا على صاحب البقالة وصاحب العقار وصاحب المصنع وتثري صندق الدولة من خلال الرسوم المالية الكبيرة مع الاسف انه لايوجد تجار او خبراء يؤخذ برأيهم وإنما قرارت متسرعة من بعض الموظفين الذين هم طرف واحد وباقي الأطراف تم تنحيتهم وليس لهم أدنى شور او راي
براغى[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 14 دقيقة
اتمنى تكون وجه نظرهم مخطءة فالتقرير معيب للشباب السعودى ..مامعنى تنقصهم مهارات التواصل الشخصى والتحمل الجسدى والذهنى ومهارات الادارة النقدية ..هل هم شباب ام كهول ..الكل يريد مكاتب مكيفة للرحرحة عليها..سياتى يوما لن يكون فيه رفاهية فماذا هم فاعلون
مغرد[ عدد التعليقات: 170 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الشاب السعودى يستغل اذا اعطى الثقه وهام يبيعون شا هى ثانيا اغلب البقالات للا جا نب ومصيرهم ينكسف خا يفين لا نهم يا خذونها من السعودى مقابل مبلغ مالى شهرى ناس ما عندهم الا الكفا ئه المتوسط واقل يبون يشتغلون