إصابة 3 عمال آسيويين إثر اندلاع حريق بمنزل شعبي في بريدة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أصيب 3 عمال آسيويين إثر اندلاع حريق في منزل شعبي مكون من طابقين بمدينة بريدة، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الموقع وتمكنت من إخماد النيران.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، أن الحريق وقع بسبب وميض لحظي حدث في الطابق الأرضي، أثناء عملية إزالة وترميم الجدران باستخدام مصدر لهب ومواد قابلة للاشتعال، وأن الحريق أسفر عن احتراق غرفتين وصالة، مشدداً على أهمية اتباع وسائل السلامة خلال إجراء أعمال الصيانة، والالتزام.