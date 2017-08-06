الجوازات تكشف لغز معاقبة مقيم بالسجن وتغريمه 300 ألف ريال وترحيله - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، لغز معاقبة مقيم بالسجن وتغريمه 300 ألف ريال وترحيله، حيث تساءل مواطن عن السبب، ليكتشف بأن الأمر يتعلق بنقله 3 من مجهولي الهوية داخل المملكة.

وكان المواطن قد استفسر من خلال تغريدة أرسلها لحساب المديرية العامة للجوازات على “تويتر”، عن سبب تغريم مكفوله 300 ألف ريال لنقله مخالفين رغم أنها المرة الأولى، وجاءه الرد بأن المخالفات تتعدد بتعدد الأشخاص وتطبيق الحد الأعلى من العقوبة.

يذكر أن لائحة عقوبات مخالفي قواعد العمل والإقامة تنص على أن مَن ينقل أو يشغل العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة، يعاقب في المرة الأولى بالغرامة 15 ألف ريال والترحيل إذا كان وافداً، وفي المرة الثانية بالغرامة 30 ألفاً والسجن 8 أشهر والترحيل للوافد، أما في المرة الثالثة فأكثر فيعاقب بالغرامة 100 ألف ريال والسجن 5 أشهر والترحيل للوافد.