الرياضية تفاوض "mbc" لنقل 90 مباراة من " دوري جميل " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف نائب رئيس القنوات الرياضية تركي الدعجم، عن وجود مفاوضات بينهم وبين قنوات “mbc pro sport” الناقل الحصري لدوري جميل، وذك للحصول على حق نقل 90 مباراة من مباريات الدوري.

وأوضح الدعجم أن المفاوضات لا تزال جارية حتى الآن لكن لم يتم التوصل لأي اتفاق مع الناقل الحصري، مؤكدا أنه متفائل بقدرتهم في الحصول على الموافقة لنقل المباريات.

جدير بالذكر أن قنوات “mbc pro sport” قد تعرضت لخسائر مالية الموسم الماضي، لعدم تنفيذ خطتها بتشفير مباريات الدوري السعودي بعد طرحها “رسيفيرات” التشفير للبيع، ما يرجح أنها ستسعى لتعويض خسارتها من خلال بيع حقوق بعض مباريات دوري جميل.