2018 " عام زايد " للاحتفاء به ومنجزاته - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن عام 2018 في الإمارات سيحمل شعار ” عام زايد “؛ ليمثل مناسبةً وطنيةً تقام للاحتفاء بالشيخ زايد، رحمه الله، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده؛ لإبراز دوره في تأسيس وبناء دولة الإمارات، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية.

وتزامناً مع ذكرى يوم تولي الشيخ زايد في 6 أغسطس 1966 مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، وسيتم تركيز العمل خلال العام الجديد على تحقيق أهداف عدّة، من بينها إبراز دوره في تأسيس الإمارات وتخليد شخصيته ومبادئه وقيمه عالمياً وتعزيز مكانته بوصفه رمزاً للوطنية.

وأوضح الشيخ خليفة بن زايد: ” في هذا اليوم 6 أغسطس بدأ عهد جديد بتولي المغفور له الشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، ومعه بدأت المسيرة المباركة تجاه الوحدة والتنمية وبناء الإنسان “.

وأضاف أن ” عام زايد ” سيمثل مناسبة وطنية عظيمة ستستحضر الإمارات خلالها بكل فخر واعتزاز سيرة مؤسس الدولة، وما تركه من ميراثٍ عميقٍ، موجها بجعل عام 2018 عاماً زاخراً بالمنجزات، وصياغة المبادرات والفعاليات والبرامج التي تُجسّد أهمية شخصية الشيخ زايد التاريخية، وتحاكي مضمونه، وتبرز دوره الريادي.

من ناحيته، وجّه محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة حاكم دبي، بالبدء في وضع إطار عمل شامل لتفعيل مبادرة “عام زايد”، وإيجاد الآليات التنفيذية لتحقيق أهدافها النبيلة، والعمل على وضع أجندة متكاملة لترسيخ قيم زايد ورؤيته في عمل جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية.