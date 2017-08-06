بالفيديو.. سعودي يشكر مطار الشارقة لإعادة مقتنياته المفقودة إلى منزله - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للمواطن عمر عبدالعزيز المجماج يشيد فيه بجهود شرطة الشارقة، لإعادة مقتنياته المفقودة وسرعة استجابتها لبلاغه.

وأعادت شرطة الشارقة، مقتنيات مفقودة للمواطن السعودي، بعدما فقدها في مطار الشارقة الدولي، وأبلغ عنها عقب وصوله إلى المملكة.

وأوضح الرائد أحمد السويدي، رئيس مركز شرطة المطار بالإنابة، أنه قد ورد بلاغ من مواطن سعودي يفيد بفقدانه مقتنياته الشخصية بالمطار، بعد مغادرته الشارقة، وذلك عبر نظام الشكاوى والآراء بوزارة الداخلية الإماراتية، مشيرا إلى أن الشرطة اتصلت بالمواطن على الفور، وأخبرته بالعثور على مقتنياته الخاصة، وتم إرسالها إليه.