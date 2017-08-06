نيبالي ينجو من حد القصاص لتسببه في مقتل باكستاني - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نجا مقيم من الجنسية النيبالية من حد القصاص، جراء تسببه في مقتل مقيم باكستاني، بعدما نجح في جمع مبلغ الدية وتسديده لأسرة المقيم بمساعدة عمدة قريته.

وكان المقيم النيبالي ويدعى تيماليسنا، قد قدم إلى المملكة للعمل قبل 3 سنوات، لكنه سُجن لتسببه في قتل المقيم الباكستاني بعد 9 أشهر فقط، وكتب إلى رئيس الوزراء النيبالي يطلب منه المساعدة.

وقاد عمدة القرية التي ينتمي إليها تيماليسنا حملة تبرعات لجمع المبلغ المطلوب وتمكن بالفعل من دفع كامل الدية؛ حيث أمهلت المحكمة المقيم النيبالي حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، وتم إطلاق سراحه بعد عامين مكثهما في السجن.