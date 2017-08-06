صندوق النقد يدعو تونس لتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

رأى الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي بتونس روبرت بلوتوفوغال، أن تونس قد أحرزت تقدما في الإصلاحات الكبرى المرتبطة بالوظيفة العمومية والإصلاح الجبائي والصناديق الاجتماعية، مشيراً إلى وجود تحديات أخرى مازالت قائمة .

وأثنى في حديث لوكالة الأنباء التونسية على هامش زيارة يقوم بها وفد تابع للصندوق لتونس على تحسن مناخ الأعمال , مشيراً إلى بدء عودة النمو تدريجيا في البلاد ومتحدثا عن إصلاحات هيكلية بداتها حكومة تونس إلى جانب إصلاح السياسيات الاقتصادية النقدية وسياسة الصرف والميزانية .

وشدد على أن أولويات الإصلاح في تونس تتركز على الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية، إلى جانب إصلاح الجباية، بما من شأنه دعم قدرات الدولة على تعبئة الموارد المالية للاستثمار.