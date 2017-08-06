البحرية الإسرائيلية تنتهك المياه الإقليمية اللبنانية - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أفاد بيان صادر عن الجيش اللبناني، بأنّ زورقين حربيين تابعين لبحرية الاحتلال الإسرائيلية أقدما تباعًا على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية.

وأوضح البيان أن الزورق الأول انتهك المياه لمسافة حوالي 500 متر ولمدة 12 دقيقة، والثاني في المنطقة البحرية المذكورة لمسافة حوالي 400 متر ولمدة 7 دقائق.

وأشار إلى أن قيادة الجيش اللبناني تابعت تداعيات الانتهاك البحري الإسرائيلي بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفل”.