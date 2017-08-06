مشروعات جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي بـ120 مليار ريال - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة تدشين مشروعات جديدة لإيصال مياه الشرب إلى أكثر من 4 ملايين نسمة في مختلف مناطق البلاد، بقيمة إجمالية تتجاوز 120 مليار ريال، بالإضافة إلى توسيع شبكة الصرف الصحي لخدمة 3.8 مليون نسمة في عددٍ من المدن والقرى، وذلك في إطار برنامج التحول الوطني 2020.

وتؤدي المنظومة إلى تغطية مناطق المملكة لمواكبة نمو الطلب على مياه الشرب من 87% حاليًا إلى 92%، حيث تركز على تنفيذ خطوط رئيسة للمياه، وشبكات توزيع ووصلات منزلية داخل المدن، ويتوقع أن تولد تلك المبادرة أكثر من 2830 فرصة عمل للمواطنين، كما ينتظر أن توفر فرصًا استثمارية للموردين المحليين للمواد المطلوبة للأعمال المدنية؛ مثل: أنابيب النقل، والمعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في محطات معالجة المياه.