سفير المملكة بالسودان: خدمة الحجاج واجب دأبنا عليه - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، أن خدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من تأدية المناسك بسهولة ويسر واجب دأبت عليه المملكة على مر العصور.

وقال جعفر، في تصريح له، إن سفارات المملكة لدى جميع أنحاء العالم تعمل على خدمة ضيوف الرحمن لتمكينهم من أداء هذه الشعيرة العظيمة، موضحا أن تأمين خدمات الحجاج المتمثلة في المقار والطعام والمواصلات والخدمات مستمرة حتى يكتمل نسك الحجاج.

وأوضح جعفر أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في الخرطوم أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر لتقديم التسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، واصفا أداء إدارة الحج والعمرة في السودان بالعمل المرتب والمنسق حيث يعتمد على التقنيات الحديثة في التقديم للحج مرورًا بالاختيار وتسديد الرسوم بما يختصر الجهد والوقت.