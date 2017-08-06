الإفراج عن هندي متهم بالاختلاس - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

وصل الشاب الهندي محمد منصور حسين إلى مسقط رأسه في حيدر أباد، يوم الجمعة الماضي، بعد الإفراج عنه لحسن السلوك.

وكان الشاب الهندي يعمل مندوب مبيعات وتعرض للسرقة أثناء توجهه إلى البنك لإيداع مبلغ مالي لحساب الشركة فاعترضه شخصان وسرقا المال الذي كان في حوزته، فتوجه مباشرة إلى الشرطة وحرر محضرًا بالواقعة في يناير الماضي لكن الشركة اتهمته بسرقة المال فصدر بحقه حكم بالسجن سنة و300 جلدة.

وقال منصور حسين الذي عاد إلى موطنه بعد الإفراج عنه: ” إنه بريء والاتهامات التي صدرت بحقه كانت ظالمة ” مضيفا أنه تم الإفراج عنه وإسقاط عقوبة الجلد بسبب حسن السلوك ” ، موضحا أنه ينوى مقاضاة الشركة التي كان يعمل بها واتهمته بهذه الاتهامات.

وقدمت السفارة الهندية في الرياض، التماسًا بالرأفة للحكومة للإفراج عن الشاب الهندي الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال.