 بالفيديو.. تصفية إرهابي وإصابة آخر في عملية أمنية بسيهات - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. تصفية إرهابي وإصابة آخر في عملية أمنية بسيهات

بالفيديو.. تصفية إرهابي وإصابة آخر في عملية أمنية بسيهات
خالد الضبيبي(صدى):

نجحت الجهات الأمنية، في تصفية أحد المطلوبين الأمنيين، وإصابة آخر، وإلقاء القبض على ثالث، في عملية أمنية في بلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف.
وأفادت قناة “MBC”، بأن القوات حاصرت عدد من المطلوبين أمنيًا، بعد تبادل لإطلاق النار، وتم القضاء فيها على أحد الإرهابيين، والقبض على آخر، وإصابة ثالث، دون وقوع إصابات بين أفراد الشرطة.
وأضافت أن العملية جاءت بعد بلاغ وتعاون من أهالي بلدة سيهات، ووقعت في حي الكوثر، واستهدفت 3 من المطلوبين أمنيا ممن يقدمون الدعم اللوجستي، وربما المعلومات للإرهابيين في حي المسورة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله يقويكم يارجال امنناا ويحفظكم ويستر عليكم💚💚💚💚💚

[ عدد التعليقات: 31414 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يعينكم يارجال الأمن على الإرهابيين عبيد طواغيت إيران المخذولين ,, آمين ,,

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