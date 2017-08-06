بالفيديو.. تصفية إرهابي وإصابة آخر في عملية أمنية بسيهات - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

نجحت الجهات الأمنية، في تصفية أحد المطلوبين الأمنيين، وإصابة آخر، وإلقاء القبض على ثالث، في عملية أمنية في بلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف.

وأفادت قناة “MBC”، بأن القوات حاصرت عدد من المطلوبين أمنيًا، بعد تبادل لإطلاق النار، وتم القضاء فيها على أحد الإرهابيين، والقبض على آخر، وإصابة ثالث، دون وقوع إصابات بين أفراد الشرطة.

وأضافت أن العملية جاءت بعد بلاغ وتعاون من أهالي بلدة سيهات، ووقعت في حي الكوثر، واستهدفت 3 من المطلوبين أمنيا ممن يقدمون الدعم اللوجستي، وربما المعلومات للإرهابيين في حي المسورة.