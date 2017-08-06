بالفيديو.. تصفية إرهابي وإصابة آخر في عملية أمنية بسيهات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تصفية إرهابي وإصابة آخر في عملية أمنية بسيهات
نجحت الجهات الأمنية، في تصفية أحد المطلوبين الأمنيين، وإصابة آخر، وإلقاء القبض على ثالث، في عملية أمنية في بلدة سيهات التابعة لمحافظة القطيف.
وأفادت قناة “MBC”، بأن القوات حاصرت عدد من المطلوبين أمنيًا، بعد تبادل لإطلاق النار، وتم القضاء فيها على أحد الإرهابيين، والقبض على آخر، وإصابة ثالث، دون وقوع إصابات بين أفراد الشرطة.
وأضافت أن العملية جاءت بعد بلاغ وتعاون من أهالي بلدة سيهات، ووقعت في حي الكوثر، واستهدفت 3 من المطلوبين أمنيا ممن يقدمون الدعم اللوجستي، وربما المعلومات للإرهابيين في حي المسورة.
عملية أمنية في سيهات.. مقتل أحد المطلوبين الأمنيين وإلقاء القبض على آخر
التفاصيل مع الزميل عوض الفياض #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/6orSv6Ipz3
— MBC أخبار (@MBC24News) August 5, 2017
رحمتك ياربي..💔[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يقويكم يارجال امنناا ويحفظكم ويستر عليكم💚💚💚💚💚
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31414 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يعينكم يارجال الأمن على الإرهابيين عبيد طواغيت إيران المخذولين ,, آمين ,,