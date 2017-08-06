حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع عمر السومة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري سيد عبدالحفيظ، عن حقيقة الأخبارة المتداولة عن وجود مفاوضات بين النادي القاهري ومهاجم نادي الأهلي عمر السومة، مؤكدا أنه لم تجر أي مفاوضات مع السومة.

وأوضح عبدالحفيظ أن ناديه يدرس بالفعل التعاقد مع لاعبين سوريين، ولكنه لم يستقر على اسم محدد حتى الآن، دون أن يؤكد أيضاً وجود نية للتفاوض مع لاعب الوحدة الإماراتي عمرو الميداني.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري قرر اعتبار اللاعبين السوريين والفلسطينيين في الدوري المصري لاعبين محليين وليس أجانب اعتبارا من الموسم الجاري، وهو ما جعل الكثير من الأندية تفكر في التعاقد مع لاعبين من الجنسيتين.