جمعية خيرية تكتشف مفاجأة صادمة أثناء مساعدتها لـ " متسولة " في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اكتشفت جمعية خيرية في الرياض، مفاجأة صادمة أثناء بحث اجتماعي أجرته لسيدة تمتهن التسول، حيث أنها تمتلك شقق سكنية ومحال تجارية.

وأكد مدير الجمعية الخيرية، أنه قابل سيدة تتسول أمام أحد المحال التجارية في أحد محافظات الرياض، وطلب منها زيارة الجمعية الخيرية لتسجيل بياناتها لتلبية احتياجاتها، موضحا أنه فور حضور السيدة للجمعية الخيرية، وعمل البحث الاجتماعي لها؛ للتحقق من دخلها الشهري، تبيَّن أنها تمتلك شققًا سكنية ومحال تجارية.