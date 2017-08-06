جمعية خيرية تكتشف مفاجأة صادمة أثناء مساعدتها لـ " متسولة " في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

جمعية خيرية تكتشف مفاجأة صادمة أثناء مساعدتها لـ ” متسولة ” في الرياض
اكتشفت جمعية خيرية في الرياض، مفاجأة صادمة أثناء بحث اجتماعي أجرته لسيدة تمتهن التسول، حيث أنها تمتلك شقق سكنية ومحال تجارية.
وأكد مدير الجمعية الخيرية، أنه قابل سيدة تتسول أمام أحد المحال التجارية في أحد محافظات الرياض، وطلب منها زيارة الجمعية الخيرية لتسجيل بياناتها لتلبية احتياجاتها، موضحا أنه فور حضور السيدة للجمعية الخيرية، وعمل البحث الاجتماعي لها؛ للتحقق من دخلها الشهري، تبيَّن أنها تمتلك شققًا سكنية ومحال تجارية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31414 ] نشر منذ 57 دقيقة
اعوذ باالله من حالها ,,
,, بس تأكدوا لايكون ملعوب عليها ، يمكن شخص يتاجر بأسمها ورقمها باالأحوال المدنيه ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1549 ] نشر منذ 43 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله . راح تجمعها وتروح و تخليها ولا عمرها تهنت فيها .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يحرقها هي وما جمعت الشحاذة