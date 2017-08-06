 بالفيديو.. لحظة القبض على المتهم بمحاولة تفجير طائرة إماراتية في إستراليا - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. لحظة القبض على المتهم بمحاولة تفجير طائرة إماراتية في إستراليا

بالفيديو.. لحظة القبض على المتهم بمحاولة تفجير طائرة إماراتية في إستراليا
كانبيرا(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة إلقاء القبض على أحد المتهمين بمحاولة تفجير طائرة شركة ” الاتحاد ” الإماراتية أثناء إقلاعها من إستراليا إلى أبو ظبي الشهر الماضي.
وأظهر الفيديو، المتهم محاطًا بقوات الشرطة الإسترالية، عقب القبض عليه، وقد غطوا الجزء الأعلى من جسده برداء أبيض، فيما حاولت مراسلة ” فوكس نيوز ” الحديث معه إلا أنه كرر عبارات ” لم أفعل شيئًا .. لا أعلم لماذا قبضوا عليّ “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 31414 ] نشر منذ 54 دقيقة

العلم اليقين يظهر بعد التحقيق ..

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