بالفيديو.. لحظة القبض على المتهم بمحاولة تفجير طائرة إماراتية في إستراليا - صحيفة صدى الالكترونية

كانبيرا(صدى):

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة إلقاء القبض على أحد المتهمين بمحاولة تفجير طائرة شركة ” الاتحاد ” الإماراتية أثناء إقلاعها من إستراليا إلى أبو ظبي الشهر الماضي.

وأظهر الفيديو، المتهم محاطًا بقوات الشرطة الإسترالية، عقب القبض عليه، وقد غطوا الجزء الأعلى من جسده برداء أبيض، فيما حاولت مراسلة ” فوكس نيوز ” الحديث معه إلا أنه كرر عبارات ” لم أفعل شيئًا .. لا أعلم لماذا قبضوا عليّ “.