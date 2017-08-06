حرائق الغابات تتلف ألفي هكتار من الأشجار في تونس - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

تسبب نحو مائة حريق شهدتها الغابات الجبلية التونسية في إتلاف نحو ألفي هكتار من أشجار الغابات في مناطق جندوبة وبنزرت وفق تصريحات أدلى بها اليوم مساعد وزير الزراعة التونسي عمر الباهي، موضحًا أن الخسائر في الوضع العادي لاتتجاوز 1300 هكتار سنويًا .

وتحدث الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي العميد خليفة الشيباني، عن إيقاف ستة أشخاص بجندوبة و بنزرت من بين العاملين بالغابات بشبهة إشعال الحرائق.

وعزا الشيباني أسباب الحرائق إلى حرارة الطقس ونوعية النباتات أساسا بالإضافة إلى أعمال إجرامية لم يحدد أسبابها نافيًا تسجيل أي دليل مادي يدين جماعات إرهابية بالوقوف وراء العمليات .

وقد تم القضاء حتى الآن على أغلب الحرائق المشتعلة في الغابات التونسية .