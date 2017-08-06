محافظ المؤسسة العامة للحبوب يدشّن مركز بيع التجزئة للنخالة والأعلاف - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دشّن محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، مؤخراً، مركز بيع التجزئة للنخالة والأعلاف في شركة المطاحن الأولى بجدة، بهدف توفيرها بشكل مباشر للمربين وضمان توفير الكميات لسد احتياج السوق.

وأوضح الفارس أن المركز يعتبر باكورة للمراكز التي تسعى الشركات لافتتاحها مستقبلا، ويأتي بناء على الطلبات من المربين , مشيراً إلى أن المهمة الأساسية لمركز بيع التجزئة تأتي للتسهيل على المربين في الحصول على احتياجاتهم مباشرة، والقضاء على السوق السوداء .

وأكد جاهزية الشركة لموسم الحج لهذا العام وحرصها على توفير الكميات في السوق طوال العام، علاوة إلى مضاعفة الجهود خلال المواسم حتى يواكب الإنتاج حجم الطلب .

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى المهندس عبدالله أبابطين، أن مركز بيع التجزئة هو الأول من نوعه وسيتبعه إفتتاح مراكز أخرى في جميع فروع الشركة في القصيم وتبوك والأحساء، مشيراً إلى أنه سيتم توفير كميات كبيرة بالمركز بناء على حجم الإنتاج بهدف توفيره للمربين .