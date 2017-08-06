بدء فرز أصوات الناخبين في إقتراع موريتانيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواكشوط(صدى):

بدأت لجنة الإنتخابات الموريتانية المستقلة، فرز النتائج في ثلاثة آلاف ومائة وثمانية عشر مكتبًا موزعة بين المحافظات الموريتانية الخمسة عشر.

وقال مسؤولون في اللجنة، إن عمليات الفرز ستتواصل حتى يوم غد، إذ من المنتظر اعلان النتائج الأولية للإستفتاء الذي دعي اليه مليون وثلاثمائة وتسعة وثمانين ألف وإثنان وتسعون ناخبا موريتانيا.

وكانت صناديق الإقتراع قد أغلقت مساء اليوم السبت، بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم على تعديلات دستورية من أبرزها الغاء مجلس الشيوخ ، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، وادخال اصلاحات على العلم والنشيد.

وتفاوتت نسب المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور لتصل إلى 60% في بعض المناطق ولا تتجاوز 30% في مناطق أخرى قبل ساعتين من إغلاق صناديق الإقتراع.