العراق يحصل على قرض ياباني بـ 195 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أورد بيان للحكومة العراقية، اليوم السبت، أن اليابان وافقت على إقراض العراق ما يصل إلى 195 مليون دولار لمشروع يسهم في إصلاح محطة كهرباء حرارية في محافظة البصرة الجنوبية.

والعراق منتج رئيسي للنفط في منظمة أوبك لكنه يعاني من عجز مزمن في الكهرباء. وتواجه شبكته الضعيفة صعوبة في تلبية الطلب بعد سنوات الحرب والعقوبات والإهمال.

وذكر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان، أن اتفاق القرض وقع خلال زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كنتارو سونورا الذي اجتمع مع العبادي يوم السبت.

ويحتاج العراق تمويلا خارجيا لسد العجز في الميزانية الذي يقدر بنحو 25 تريليون دينار عراقي (21.44 مليار دولار) لهذا العام في وقت يعاني فيه من انخفاض أسعار النفط العالمية وتكاليف محاربة تنظيم ” داعش ” .