ريال مدريد يعود للتدريبات استعدادًا للسوبر الأوروبي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني التدريبات الجماعية بعد راحة 24 ساعة منذ عودة بعثة الفريق من جولة الولايات المتحدة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراة كأس السوبر الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشارك في المران الذي قاده المدرب الفرنسي زين الدين زيدان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انتهاء اجازته.

وتأتي عودة ” الدون ” للتدريبات لترد على كل الأقاويل عن رغبته في الرحيل عن القلعة الملكية بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي في إسبانيا ومثوله للتحقيق أمام القضاء.

ونشر النادي على موقعه الإلكتروني أن رونالدو أدى الجزء الأكبر من التدريبات الجماعية في إطار البرنامج التدريبي الذي بدأه خلال إجازته ليحتفظ بلياقته البدنية، ثم اختتم التدريبات داخل الصالة الرياضية.

وشارك في التدريب نجوم الفريق الرديف، لوكا زيدان وأشرف حكيمي وتم تخصيص فقرة في المران الجماعى للتدريبات البدنية وتدريبات على امتلاك الكرة وتدويرها والتسديدات على المرمى ثم تقسيمة مصغرة.

ويستعد الريال، بطل التشامبيونزليج، لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي بعد ثلاثة أيام أمام مانشستر يونايتد الانجليزي، بطل الدوري الأوروبي، بالعاصمة المقدونية سكوبيه.