إغلاق صناديق الإقتراع في موريتانيا - صحيفة صدى الالكترونية

نواكشوط(صدى):

أغلقت صناديق الإقتراع مساء اليوم السبت، في موريتانيا بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم على تعديلات دستورية من أبرزها الغاء مجلس الشيوخ وهو الغرفة الثانية للبرلمان ، وادخال اصلاحات على العلم والنشيد.

وتزامنا مع اغلاق صناديق الاقتراع ، فرقت شرطة مكافحة الشغب في نواكشوط تظاهرة للمعارضة الرافضة لتعديل الدستور.

وكان قادة المعارضة قد توجهوا مساء اليوم إلى مبنى مجلس الشيوخ للتضامن مع عدد من أعضائه الذين دخلوا في اعتصام مفتوح احتجاجاً على هذا الاستفتاء.

ودخل قادة المعارضة المقاطعة للاستفتاء رفقة بعض الناشطين الشباب في مواجهات مع الشرطة ، انسحب على إثرها القادة بسبب كثافة استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.