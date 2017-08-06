محمد كريري يحتفل بزواجه على ابنة عمه - صحيفة صدى الالكترونية

محمد كريري يحتفل بزواجه على ابنة عمه
احتفل محمد بن أحمد محمد كريري ، بزواجه على ابنة عمه الشيخ مساوى بن محمد كريري، بقاعة ” امسيتي ” بمحافظة أحد المسارحة جنوب منطقة جازان، وسط حضور جموع من الأهل والأقارب والأصدقاء.
وأعرب ” العريس ” عن شكره وتقدير لكل من حضر، ملتمسًا العذر لمن لم يستطع الحضور، ومزجيًا شكره لكل من اتصل هاتفيًا لتقديم التهنئة، سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.
أسرة ” صدى ” تبارك للعروسين، كما تسأل الله لهما مزيدًا من التوفيق والسعادة.
رحمتك ياربي..💔[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 1 دقيقة
لايكون انت اللي قبل شوي ترقص بالفيديو🤔🤔🤔