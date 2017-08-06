 محمد كريري يحتفل بزواجه على ابنة عمه - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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محمد كريري يحتفل بزواجه على ابنة عمه

محمد كريري يحتفل بزواجه على ابنة عمه
نايف السالم(صدى):

احتفل محمد بن أحمد محمد كريري ، بزواجه على ابنة عمه الشيخ مساوى بن محمد كريري، بقاعة ” امسيتي ” بمحافظة أحد المسارحة جنوب منطقة جازان، وسط حضور جموع من الأهل والأقارب والأصدقاء.

وأعرب ” العريس ” عن شكره وتقدير لكل من حضر، ملتمسًا العذر لمن لم يستطع الحضور، ومزجيًا شكره لكل من اتصل هاتفيًا لتقديم التهنئة، سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.

أسرة ” صدى ” تبارك للعروسين، كما تسأل الله لهما مزيدًا من التوفيق والسعادة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 294 ] نشر منذ 1 دقيقة

لايكون انت اللي قبل شوي ترقص بالفيديو🤔🤔🤔

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