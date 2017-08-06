فيصل بن ثنيان ال سعود يزور المجلس التنسيقي بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

زار صاحب السمو الأمير فيصل بن ثنيان ال سعود أمانة المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة عسير بقرية الملك فهد ” المفتاحة ” وأطلع سموه على أهم أعمال المجلس وشكر في كلمته صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس المجلس التنسيقي بالمنطقة لما يوليه من اهتمام لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي,والذي يهدف الى التعاون مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاعات الأهلية من أجل تطوير قدرات الجمعيات وتفعيل دور الشباب في نشر ثقافة التطوع ,من خلال المجلس والذي أصبح أنموذجاً على مستوى المملكة.

كما شكر سموه القائمين على المجلس وعبر عن سعادته لما يقوم به المجلس من اعمال جليلة في توحيد الجهود والتنسيق بين الجمعيات الخيرية بالمنطقة والجهات الأخرى وتقديم استشارات ودورات تدريبية للارتقاء بالعمل الاجتماعي التنموي.

وفي الختام قدم المدير التنفيذي للمجلس التنسيقي بعسير علي عسيري تقرير المجلس 3سنوات من العطاء وتقرير الملك خالد ويبقى الأثر خالداً حضر اللقاء الدكتور محمد الجبرين استشاري الجراحة الدقيقة .