محافظ وادي الدواسر يُشيد بالعمليات التطويرية في مستشفى المحافظة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أشاد محافظ وادي الدواسر، عبدالله بن سليمان المبارك، بجهود مدير ومنسوبي مستشفى المحافظة العام ، والأداء الراقي في تقديم خدمة متميزة، والسعي المستمر للتطوير في الأداء.

جاء ذلك في خطاب تلقاه مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور، ثمن فيه المحافظ المجهودات التطويرية، والمساهمة الفاعلة في وحدة برامج تثقيف المرضى ، وتدشين وسائل الترفيه وافتتاح عيادة مكافحة التدخين ، وبرامج الشراكة المجتمعية ، متمنياً مواصلة العطاء والارتقاء بالخدمة الطبية في المحافظة ، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة في توفير الخدمات الصحية لأبناء المحافظة ، ومراجعي منشآتها الصحية .