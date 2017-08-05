قوات التحالف ترصد تحركات عسكرية للميليشيا الانقلابية في منشأة تابعة للأمم المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

رصدت قوات التحالف العربي تحركات أفراد المليشيات والحرس الجمهوري بأسلحتهم وعرباتهم العسكرية في محيط منشأة تابعة لإحدى منظمات الأمم المتحدة.

واستغلت الميليشات الانقلابية ما تتمتع به المنشأة من حماية خاصة، بحسب القانون الدولي، بعدم الاستهداف من قبل قوات التحالف العربي.

وقامت قوات التحالف بمراقبة المواقع بواسطة الأقمار الاصطناعية والتصوير الجوي والميداني، لتثبت قيام القوات الانقلابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني.