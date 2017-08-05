التحالف العربي: الحوثيون يستخدمون منشأة للأمم المتحدة في أغراض عسكرية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

رصدت قوات التحالف العربي اليوم السبت، آليات وعربات عسكرية وورش تستخدمها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق صالح في محيط منشأة تابعة لإحدى منظمات الأمم المتحدة.

وقالت مصادر بالتحالف العربي – وفقا لقناة ” العربية الحدث ” الإخبارية الليلة – ” إن الميليشيات تستخدم هذه الاليات والعربات في دعم خطوط الإمداد والقيام بعمليات قتالية ” ،مشيرة إلى أن عملية الرصد شملت تحركات أفراد الميليشيات والحرس الجمهوري بأسلحتهم وعرباتهم العسكرية في ضواحي ” صعدة ” و ” الحدبة ” .

ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين استغلوا ما تتمتع به المنشأة من حماية خاصة بعدم استهدافها من قبل قوات التحالف وفقا للقانون الدولي، مضيفة أن القوات راقبت المنشأة بواسطة الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والميداني مما يؤكد انتهاك الحوثيين للقانون الدولي والإنساني.

يذكر أن الجيش اليمني أعلن، في وقت سابق اليوم ، مقتل 31 من ميليشيات الحوثي وإصابة 45 آخرين خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ في معارك وغارات للتحالف العربي بمديريتي ” ميدي ” و ” حرض ” في محافظة حجة شمال غرب البلاد.