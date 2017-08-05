بالصور.. السيطرة علي حريق في غرف جاهزة بـ " صناعية تبوك " - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

نشب مساء اليوم السبت، في المنطقة الصناعية بتبوك، حريق في إحدى الغرف المصنوعة من الصفيح، الذي سيطر عليه الدفاع المدني قبل أن يتطور.

وقال نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، الملازم أول حسام علي المسعودي، إنه ورد بلاغًأ في تمام الساعة الـ20:22 من مساء اليوم السبت، عن حريق ببركسات في المنطقة الصناعية بمدينة تبوك.

تم تحريك الفِرق اللازمة على الفور للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في ثلاثة ” بركسات ” ؛ فتم فورًا إخماد الحريق، والسيطرة عليه، ومنع انتشاره، مشيرًا إلي أنه لم ينتج من الحادث أي إصابات أو وفيات.

وأضاف بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المؤسسة المسؤولة، وضبط مخالفة بحقها؛ وذلك بسبب وجود نقص بوسائل السلامة الواجب توافرها بالموقع؛ وتم إحالتها للجنة النظر بالمخالفات في الدفاع المدني.