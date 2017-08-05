روجوزين يلتقي الرئيس المولدوفي بطهران - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

التقى نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روجوزين، اليوم السبت، الرئيس المولدوفي إيجور دوندون في السفارة الروسية بالعاصمة الإيرانية طهران.

جاء اللقاء على هامش حفل أداء الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليمين الدستورية لولاية ثانية، حيث تقدم روجوزين وفدًا روسيا لحضور المراسم بين 100 وفد أجنبي.

وكانت الحكومة المولدوفية، أعلنت الأربعاء الماضي، روجوزين شخصا غير مرغوب به في مولدوفا، باقتراح من وزير الخارجية وتأييد غالبية أعضاء الحكومة المولدوفية غداة انتقاد شديد اللهجة وجهه روجوزين لحكومة مولدوفا.