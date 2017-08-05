تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها 26 من " المارينز " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تحطم طائرة عسكرية أمريكية قرب أسترالياتقوم قوات سلاح البحرية الأمريكي، بعملية طارئة، لإنقاذ أفراد كانوا على متن طائرة ” إم- في -22 ” ، بعد تحطمها قبالة ساحل كوينزلاند باستراليا.

وأصدر سلاح البحرية بيانًا بالحادث، وفقًا لوسائل إعلام عالمية، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة، بواسطة سفن وقوارب صغيرة ومروحية من وحدة الاستطلاع 31 التابعة للمارينز، حيث كان على متن الطائرة 26 فردا من عناصر ” المارينز ” تم إنقاذ 23 منهم، فيما لازال 3 مفقودين.

ولم تطلب البحرية الأمريكية المساعدة من استراليا، فيما أفادت معلومات، أن الطائرة تحطمت أثناء محاولتها الهبوط على سطح حاملة طائرات أمريكية، حيث تعمل الطائرة بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاه، وهي من أهم طائرات الدعم الهجومي بالنسبة للمارينز.