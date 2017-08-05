الشرطة الإيطالية تعتقل رجلًا بتهمة اختطاف عارضة أزياء بريطانية - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

ذكرت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، أنها اعتقلت رجلا يبلغ من العمر 30 عاما يشتبه في اختطافه عارضة أزياء بريطانية في مدينة ميلانو مع التهديد بعرضها في مزاد على الإنترنت ما لم تدفع فدية قيمتها 300 ألف دولار.

وقالت الشرطة – في بيان – إن عارضة الأزياء البريطانية التي تبلغ من العمر 20 عاما سافرت إلى ميلانو في 10 يوليو الماضي لحضور جلسة تصوير من تجهيز وكيلها، وعندما وصلت إلى الاستوديو في اليوم التالي، تعرضت للاعتداء والتخدير ثم وُضعت في سيارة تم نقلها إلى قرية صغيرة بالقرب من تورينو.

ونوهت الشرطة بأن الخاطف طالب خلال احتجازها بدفع 300 ألف دولار لتجنب بيعها في مزاد على الإنترنت.