جوجل تختبر تقنية للنشر على غرار سناب شات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أفاد مصدر مطلع بأن شركة جوجل تعكف حاليا على تطوير تكنولوجيا تمكن الشركات الإعلامية من إنتاج موضوعات مماثلة لتلك الموجودة على منتدى ” ديسكفر ” التابع لسناب شات.

وذكر المصدر الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه أن مشروع جوجل المسمى ” ستامب ” في مراحل الاختبار المبكرة مع الناشرين.

وتسابق شركات التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك وشركة سناب المالكة لسناب شات الزمن لتطوير أدوات نشر للشركات الإعلامية لملء تطبيقاتها الخاصة بالأخبار والترفية والرياضة وغيرها.

والتحدي بالنسبة لأدوات من هذا القبيل هو جعلها أسرع وأسهل استخداما من محركات البحث وفي الوقت ذاته توفر للمستخدمين تجربة شيقة.

وتتميز تقنية ” ديسكفر ” التابعة لسناب شات بأنها تدمج المقاطع المصورة مع النصوص والصور مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى موضوع جديد أو إعلان بلمسة إصبع.

وكانت وول ستريت جورنال أول من أورد نبأ تطوير جوجل لتقنية ستامب يوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة.