الأبتس البعبع القادم لـ 7100 خريج دبلومات صحي.. والخريجون يناشدون الملك - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

ناشد خريجو الدبلومات الصحية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التوجيه بحل قضيتهم، وإزالة الشروط التي وضعتها وزارة الصحة أمام توظيفهم.

وأوضح بعض الخريحين لـ ” صدى ” أن السنوات التى قضوها في معاهد الدبلومات الصحية والتى قابلتهم بالورود في بداية التقديم عليها وبالوعود التى جعلت كل واحد منهم يخطط مستقبلة بالطريقة التى يراها.

لم تكن إلا أحلام وأواهام على أرض الواقع فالشهادات التى حصلوا عليها ازدانت بها غرفهم ودوليب ملابسهم.

فحلم التعيين لجميع خريجي الدبلومات الصحية بالمنحة التى أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، لم يتحقق وبقي حبيس الإدراج.

بل أضافوا الدفعة الأولي إلى حديثي التخرج رغم أنها جاءت بالشكل المطلوب بدون أي عقبات أو اشتراطات، بينما جاءت الدفعة الثانية ليتم تطبيق عدة شروط عليها، أهم شرط اختبار ” الأيتس ”

التعجيزي.

وعن أبرز طلباتهم قال الخريجين إنها تتمثل بالآتي:

1- إلغاء اختبار الأبتس التعجيزي.

2 – زيادة المكافاة من 2000 إلى 6150 أسوةً بالدفعة السابقة.

3 – احتساب سنهة التدريب من الخبرة.

7100 خريج منهم من كان موظفا ويستلم مبلغ وقدره وتزوج واقترض وفجاءه وبسبب حرصه على تأمين مستقبله ورغبته في دخل أفضل بعد الوعود التي أغرت غيره من زملاءه وجد نفسه على الرصيف لا وظيفة ولا راتب.

ويختتم الخريجون حديثهم لـ ” صدى ” بأن الأمل بالله ثم بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله كبير بإيجاد حل عاجل لمعاناتهم.

