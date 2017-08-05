إيران تعجز عن غسل زجاج طائرة - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة موظفا يقوم بغسل زجاج طائرة ركاب إيرانية من نوع ” ايرباص ” تابعة لخطوط ” ماهان ” برش الماء من قنينة يحملها بيده وهو يجلس فوق قمرة الطائرة بشكل غير آمن، لكي تقوم الماسحات بتنظيف الزجاج.

وعلق العديد من الإيرانيين بالقول إنه بينما تدعي السلطات تارة إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء وتارة بأنها صنعت أسلحة متطورة، فإنها عاجزة عن تصنيع ماسحات زجاج لطائراتها.