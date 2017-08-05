عقيلة ماكرون ترعى طفل باندا في حديقة حيوان فرنسا - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

أعلن مصدر بقصر الإليزيه اليوم السبت، أن بريجيت ماكرون، عقيلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستكون راعية طفل الباندا الذي ولد في حديقة حيوان بوفال في وسط فرنسا.

هاتفت بريجيت ماكرون مدير حديقة الحيوان رودولف دلفور، صباح اليوم السبت، لتهنئته على ميلاد الباندا العملاقة ووافقت على أن تصبح راعيته، بحسب الحديقة.

وأنجبت الباندا هوان هوان اثنين باندا عملاقتين في وقت متأخر من أمس الجمعة ولكن أحدهما نفق.

وأفادت الحديقة بأن هوان هوان تعتني بالباندا التي ولدت ثانياً، وهي في صحة جيدة.

وقالت حديقة الحيوان، إن الوليد الذكر الذي يزن 142.4 غراماً ” قوي ” .

وبحسب الحديقة، عادة ما تهجر إناث الباندا الوليد الأضعف بين الشبلين عندما تلد توأماً في البرية.

ووصل اثنان من خبراء العناية بالباندا من الصين التي تحتفظ بملكية كل الباندا العملاقة المعارة لحدائق حيوان في الخارج، للمساعدة في الاعتناء بالأشبال.

وستختار السلطات الصينية اسم الباندا الصغير في الشهور المقبلة وسيتم إعلانه في مراسم ترأسها بريجيت ماكرون، بحسب الحديقة.