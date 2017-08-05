بالصور.. مزاد علني للعسل بمهرجان الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

أقام مهرجان العسل الدولي العاشر بمنطقة الباحة مزاد علني لبيع العسل، وأوضح رئيس لجنة العسل بالمهرجان ومسؤول الحراج أحمد عوضة، أن المزاد أقيم أمام الجميع وبكل شفافيه.

وكانت جميع أنواع العسل التي تم عرضها في المزاد من أجود أنواع العسل التي تنتج في منطقة الباحة والمناطق القريبة من الباحة .

كما تم عرض أنواع من العسل منها ” عسل السدر ، وعسل الطلح ، والسمرة ، وعسل الصيف ” وقد تم عرض طنين من العسل وما تم بيعه في المزاد الأول قرابة نصف طن ، وذلك خلال الساعتين ، واختلفت الأسعار مابين ٢٥٠ ريال و٥٥٠ ريال للكيلو.

وأشار مسؤل لجنة العسل، إلى أن المزاد يشارك فيه عدد من المشاركين في المهرجان والنحالين ويباع بالكيلو، والعسل مفحوص من قبل مختبر جمعية النحالين والدلالة تتحملها الجمعية .