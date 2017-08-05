شركة " STC " تدعم مهرجان العسل الدولي بالباحة - صحيفة صدى الالكترونية

احمد الزهراني(صدى):

تشارك شركة الإتصالات السعودية بمهرجان العسل الدولي في نسخته العاشرة بدعم المهرجان بالجوائز والهدايا، والذي يقام بحديقة الأمير محمد بن سعود بغابة رغدان.

ويأتي مشاركة شركة الإتصالات استمراراً لحرص الشركة على الحضور الفاعل في المهرجانات الوطنية والفعاليات التي تستقطب مختلف فئات المجتمع ، كما أن الشركة الإتصالات راعية لصيف الباحة لهذا العام ١٤٣٨هـ.

وجاءت مشاركة STC بمهرجان العسل الدولي ضمن فعاليات صيف الباحة، تأكيداً على اهتمامها الكبير بعملائها وبمختلف فئاتهم وتوجهاتهم في مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر تغطية كافة احتياجاتهم، وتطوير الخدمات بشكل متواصل يلبي كافة التطلعات .