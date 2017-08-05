بالفيديو.. خالد السبيعي يفضح نفاق الإخوان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

فضح خالد السبيعي، المنشق عن تنظيم الإخوان الإرهابي، في مقطع فيديو مصور، نفاق الإخوان وخيانتهم.

وحكي السبيعي خلال الفيديو، كيف كانوا يمدحون الملك فهد والشيخ جابر والشيخ زايد، رحمهم الله، في العلن على ما يقدمونه لخدمة المسلمين، إلا أن الإخوان في مجالسهم السرية كانوا يسخرون منهم، ويتحدثون بالسوء، موضحا أنه كان شاهدا على مثل هذه التصرفات الخبيثة.

واستنكر السبيعي ، تمجيدهم اليوم لأردوغان ومرسي وتميم رغم أخطائهم الواضحة للجميع من تطبيع مع اليهود، والسماح بقانون المثلية، وتصريح الخمور، إضافة إلى القواعد الأمريكة الموجودة في قطر.

ووصفهم السبيعي بالخونة المنافقين المدلسين بعد سرد مواقفهم الخبيثة.