الحرس الوطني التونسي يرفع 33 دعوى قضائية - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي العميد خليفة الشيباني، إقامة 26 دعوى قضائية ضد عدد من الأشخاص بتهمة إشعال الحرائق في أراض مملوكة للدولة بولاية جندوبة.

وقال الناطق التونسي -في تصريحات صحفية اليوم السبت- إن رفع الدعاوى القضائية تم بالتنسيق مع النيابة العامة، وأنه تم التحفظ على 4 متهمين فيما يجري البحث عن 9 هاربين.

وأضاف أنه فيما يخص حرائق ولاية بنزرت، تمت إقامة 7 قضايا لنفس الغرض وتم التحفظ على متهمين اثنين بموجبها، بالتنسيق مع النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات الأولية في حوادث الحرائق أن المتورطين فيها من أعوان الأفراد السابق عملهم في الغابات الذين تم صرفهم من الخدمة، وأن الدافع وراء إشعالهم هذه الحرائق هو اعتقادهم بأنه ستتم الاستعانة بخدماتهم مجددا من أجل إخماد الحرائق، إلى جانب استغلال الحرائق من أجل الحصول على الفحم. ووجود خلافات عائلية بين سكان بعض المناطق الجبلية بسبب ملكية الأراضي، واستغلال الكارثة من أجل استغلال الأراضي كمراع للأغنام.