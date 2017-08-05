مفتي المملكة يثني على مجهودات جامعة الطائف وكلية الشريعة - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

أثنى سماحة المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على المجهودات التطويرية لجامعة الطائف وكلية الشريعة والأنظمة بالجامعة، ممثلة في إدارة الجامعة ومنسوبيها، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم.

جاء ذلك خلال حفل غداء نظمه عميد الكلية الدكتور عبدالله عبيد النفيعي، على شرف سماحة المفتي، في حضور عدد من منسوبي الكلية، ووجهاء وأعيان ومسؤولين بالمحافظة.

وأكد الدكتور النفيعي على هامش حفل الغداء حرص جامعة الطائف على الاهتمام بتطوير برامجها كافة، لا سيما برامج قسم الشريعة، فضلاً عن تطوير جميع مناهج الثقافة الإسلامية التي يدرسها الطلاب في مختلف كليات الجامعة.