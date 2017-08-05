الجيش السوري يطوق " السخنة " في ريف حمص الشرقي - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

قال مصدر عسكري سوري إن الجيش السوري قام بتطويق مدينة ” السخنة ” في ريف حمص الشرقي، من اتجاهات الجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغربي، وإحكام سيطرته على جبل ” طنطور ” وعلى مغارة ” الضوي ” .

وأفاد المصدر – في تصريحات أوردتها قناة ” روسيا اليوم ” الإخبارية اليوم السبت – أن وحدة من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعة إرهابية من تنظيم ” داعش ” هاجمت نقاطا عسكرية في محيط السخنة بريف تدمر، مشيرا إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد القضاء على جميع أفراد المجموعة الإرهابية المهاجمة وتدمير عربة مدرعة مفخخة وعربتين مزودتين برشاشين.

ولفت إلى أن الطيران الحربي السوري دمر مقرات وآليات مزودة برشاشات وعربات قتالية لتنظيم ” داعش ” وقضى على العديد من إرهابييه جنوب غرب مدينة السخنة وقرية خطملو بالريف الشرقي لحمص.

وفي ريف حماة الشمالي، قال مصدر عسكري سوري، إن سلاح الجو دمر تجمعات ومقرات لتنظيم ” داعش ” في قرى ” جنى العلباوي وأبو جنايا وصلبا وأبو حبيلات ” بالريف الشرقي، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من إرهابي التنظيم.